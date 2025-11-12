إعلان

بزيادة 54%.. بنك التعمير والإسكان يربح 14.45 مليار جنيه في 9 أشهر

كتب : منال المصري

11:03 ص 12/11/2025

بنك التعمير والإسكان

ارتفع صافي أرباح بنك التعمير والإسكان بنحو54% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 14.45 مليار جنيه.

وبحسب القوائم المالية للبنك اليوم، فإن صافي الدخل من العائد ارتفع بنحو 28% خلال أول 9 أشهرمن العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 20.3 مليار جنيه.

وارتفع إجمالي الودائع بالبنك بنحو 13.3% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 164.05 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.

بينما زاد إجمالي القروض المقدمة للعملاء بالبنك بنسبة 12% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو61.95 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.

