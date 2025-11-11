أعلنت شركة القلعة للاستثمارات المالية أنها تدرس إمكانية طرح خمس شركات تابعة لها في البورصة المصرية خلال العامين المقبلين.

وأوضحت في بيان لها اليوم منشور على البورصة المصرية، أن الخمس شركات تشمل الوطنية لادارة الموانئ النهرية والتي تم تعيين شركة Zilla Capital كمدير للطرح الخاص بها، ومزارع دينا للصناعات الغذائية والتي تم تعيين شركة EFG Hermes كمدير للطرح الخاص بها.

وشركة أسيك للتحكم الآلي وشركتين أخرتين تابعتين لها سيتم الإفصاح عنهما في وقت لاحق، على أن يتم عرض هذه الدراسات على مجلس إدارة الشركة عند الانتهاء منها تباعا، وفق ما جاء البيان.

وبحسب الإفصاح تم تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب مجتمعين في دراسة إمكانية طرح الـ 5 شركات، وكذلك إمكانية التخارج من شركتين تابعتين لها بالكامل.

وأشارت القلعة في بيانها إلى أنه تم تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب مجتمعين في دراسة إمكانية إصدار الشركة لسندات إسمية قابلة للتحويل إلى أسهم في رأس المال الشركة بحد أقصى 200 مليون دولار أو ما يعادلها بالجنيه بغرض تخفيض ما تبقى من ديون البنوك الدائنة للشركة وسداد بعض مديونيات الشركة الأخرى.



وكذلك ضخ بعض الاستثمارات في الشركات التابعة، على أن يتم عرض هذه الدراسة على مجلس إدارة الشركة عند الانتهاء منها.