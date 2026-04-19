إيديتا للصناعات الغذائية تقترض 600 مليون جنيه

كتب : منال المصري

12:00 م 19/04/2026

شركة إيديتا

أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية توقيع اتفاقية للحصول على قرض متوسط الأجل لمدة 7 سنوات بقيمة 600 مليون جنيه بهدف تمويل خطوط إنتاج جديدة لتعزيز الطاقة الإنتاجية، وفق إفصاح بالبورصة اليوم.

ماذا نعرف عن إيديتا؟

تأسست إيديتا للصناعات الغذائية عام 1996، وهي شركة مصرية رائدة في مجال صناعة الأغذية الخفيفة المعبأة آليًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تحظى إيديتا بتواجد مباشر في دولة المغرب من خلال مشروعها المشترك مع مجموعة «ديسلوج» المغربية، مما يمهد الطريق إلى التوسع بأنشطة التصنيع خارج البلاد، علمًا بأن الشركة تقوم بتصدير منتجاتها إلى ما يزيد عن 17 سوق بالمنطقة.

إيديتا قرض من البنوك البورصة

