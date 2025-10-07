إعلان

المركزي: الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر انخفض 227.8% خلال العام المالي الماضي

كتبت- منال المصري:

10:26 م 07/10/2025

البنك المركزي المصري

أظهر تقرير ميزان المدفوعات الصادر للبنك المركزي المصري انخفاض صافي تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر بنحو 227.8% خلال العام المالي الماضي إلى نحو 12.2 مليار دولار مقابل نحو 46.1 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

خلال العام المالي قبل الماضي جذبت مصر 24 مليار دولار تدفقات مباشرة من صفقة رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات بجانب تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار دولار ليصل إجمالي الصفقة 35 مليار دولار وهو ما رفع إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر لرقم تاريخي خلال عام.

وبحسب التقرير، جاء الانخفاض على النحو التالي:

أسفرت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 11.6 مليار دولار، وذلك وفقاً لأهم التطورات التالية:

- تسجيل الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة صافي تدفق للداخل بلغ نحو 5.5 مليار دولار منها نحو 354.5 مليون دولار استثمارات واردة لتأسيس شركات جديدة.

تحقيق الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.9 مليار دولار.

- تحقيق حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين صافي تدفق للداخل بلغ 399.8 مليون دولار.

- تحقيق أرباح السنة المعاد استثمارها صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.2 مليار دولار.

