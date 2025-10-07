إعلان

تراجع في 9 بنوك.. سعر الدولار اليوم بنهاية تعاملات الثلاثاء

كتب- أحمد الخطيب:

03:41 م 07/10/2025

سعر الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين 4 و7 قروش، بينما استقر في بنك التعمير والإسكان، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 7-10-2025، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.


أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم


البنك الأهلي المصري: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.


بنك مصر: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.


بنك القاهرة: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.


البنك التجاري الدولي: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.


بنك البركة: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.


بنك قناة السويس: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.


كريدي أجريكول: 47.48 جنيهًا للشراء، و47.58 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.


بنك التعمير والإسكان: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع.


مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

