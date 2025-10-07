إعلان

تراجع سعر العائد 1% على الوديعة الأسبوعية لدى المركزي إلى 21.5%

كتب : منال المصري

02:18 م 07/10/2025

البنك المركزي المصري

تراجع سعر العائد على الوديعة الأسبوعية لدى المركزي 1% خلال عطاء اليوم إلى 21.5% بعطاء الثلاثاء من 22.5% بالعطاء السابق.

جاء ذلك بعد خفض المركزي سعر الفائدة 1% يوم الخميس إلى 21% للإيداع و22% للإقراض و21.5% سعر الائتمان والخصم لدى "المركزي".

وبحسب البيانات، سحب البنك المركزي المصري نحو 131.6 مليار جنيه فائض السيولة المقدمة من البنوك في الوديعة الأسبوعية للعائد الثابت بالسوق المفتوح.

يستهدف "المركزي" من الآلية السيطرة على الضغوط التضخمية باعتبارها إحدى الأدوات المتاحة في يد السياسة النقدية لامتصاص السيولة.

قللت البنوك من استثمار فائض السيولة لديها بالوديعة التابعة للبنك المركزي الذي تخطى بعض المرات تريليون جنيه بعد أن خفض الفائدة 6.25% على 4 مرات في أبريل ومايو وأغسطس قبل الخفض الأخير.

