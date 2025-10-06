احتياطي النقد الأجنبي لمصر يرتفع إلى 49.53 مليار دولار في سبتمبر مسجلا مستوى قياسيا
كتب : منال المصري
البنك المركزي المصري
ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بنحو 253 مليون دولار خلال شهر سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس السابق.
وبحسب بيانات البنك المركزي فإن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى 49.53 مليار دولار بنهاية سبتمبر مقارنة بنحو 49.25 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي ليسجل مستوى تاريخي جديد.
وارتفع احتياطي النقد الأجنبي بنحو 14 مليار دولار خلال آخر 20 شهرا بعد تدفقات صفقة رأس الحكمة وإجراءات الإصلاح الاقتصادي.
ويتكون احتياطي النقد الأجنبي للبلاد من رصيد الذهب والعملات السائلة ووحدات السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.