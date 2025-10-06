إعلان

احتياطي النقد الأجنبي لمصر يرتفع إلى 49.53 مليار دولار في سبتمبر مسجلا مستوى قياسيا

كتب : منال المصري

10:27 ص 06/10/2025

البنك المركزي المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بنحو 253 مليون دولار خلال شهر سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس السابق.

وبحسب بيانات البنك المركزي فإن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى 49.53 مليار دولار بنهاية سبتمبر مقارنة بنحو 49.25 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي ليسجل مستوى تاريخي جديد.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي بنحو 14 مليار دولار خلال آخر 20 شهرا بعد تدفقات صفقة رأس الحكمة وإجراءات الإصلاح الاقتصادي.

ويتكون احتياطي النقد الأجنبي للبلاد من رصيد الذهب والعملات السائلة ووحدات السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك المركزي المصري احتياطي النقد الأجنبي صفقة رأس الحكمة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

قفزة جديدة.. احتياطي النقد الأجنبي لمصر يسجل مستوى قياسيا جديدا
أطمئنكم على جيش مصر.. ماذا قال السيسي في كلمته باحتفال نصر أكتوبر 73؟