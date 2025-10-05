انخفاض أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتبت-أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 5 -10-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.68 جنيه للشراء ، و12.75 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.98 جنيه للشراء، و 13.02 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 125.32 جنيه للشراء، بتراجع 21 قرشًا، و 126.90 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.11 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و 13.15 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الدينار الأردنى: 66.83 جنيه للشراء، بتراجع 12 قرشًا، و67.57 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش

سعر الدينار الكويتى: 155.86جنيه للشراء، بتراجع 26 قرشًا، و156.43 جنيه للبيع، بتراجع 40 قرشًا.