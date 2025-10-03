وكالات– منال المصري:

أعربت كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، عن ترحيبها بارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة، معتبرة أن هذا التحسن يصب في مصلحة الاقتصاد والمواطن المصري.

وفي مقابلة مع "الشرق"، أوضحت جورجييفا أن صعود الجنيه يساهم في تعزيز القوة الشرائية للمواطنين، إلى جانب الحد من معدل التضخم، الذي وصفته بأنه بمثابة "ضريبة غير مباشرة تُفرض على السلع والخدمات".

وسجل الجنيه المصري خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة أداءً قويًا أمام الدولار، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، حيث انخفض سعر صرف الدولار إلى ما دون 48 جنيهًا في نهاية تعاملات يوم الخميس.

وجاء تحسن الجنيه بدعم عدة عوامل إيجابية، أبرزها زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين الحكومية، وارتفاع إيرادات السياحة، ونمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

انخفض معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر إلى 12% في أغسطس لأول مرة منذ 3 أشهر من 13.9% في يوليو الماضي.

ورغم هذا التحسن، شددت جورجييفا على ضرورة التفرقة بين عاملين مهمين الأول هو تراجع قيمة الدولار عالميًا، والثاني هو تحسن الجنيه فعليًا، مشيرة إلى أن النتيجة النهائية تبقى إيجابية بشكل عام.