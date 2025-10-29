كتبت- آية محمد:

قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن خفض المركزي الأمريكي سعر الفائدة اليوم من شأنه أن يؤدي إلى إضعاف الدولاربعد تراجع العائد عليه.

وأوضح خلال حديثه مع مصراوي، أن هذا التوجه يتماشى مع سياسة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الذي يرى أن ضعف الدولار يمنح الولايات المتحدة ميزة تنافسية في مجالي الصناعة والتجارة، حيث يجعل الصادرات الأمريكية أرخص في الأسواق العالمية.

خفض الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- سعر الفائدة 0.25% خلال اجتماع اليوم للمرة الثانية منذ بداية العام الحالي ليتوافق مع توقعات السوق.

وتراجع سعر العائد على الدولار بعد قرار خفض الفائدة إلى 3.75% و4% بدلا من 4% و4.25% وسط تباطؤ معدل التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية

وأضاف معطي أن الدولار حاليًا عند مستوى 98 نقطة في مؤشر الدولار أمام سلة العملات، متوقعًا أن يواصل التراجع خلال الفترة المقبلة ليصل إلى 95 نقطة أو حتى 92 نقطة بعد خفض الفائدة.

هل يستفيد الجنيه من تراجعه عالميا؟

وأوضح معطي أن تراجع الدولار عالميًا لا يعني بالضرورة انخفاضه في السوق المصري لأن التأثير محدود نظرًا لضعف الارتباط المباشر بين الجنيه المصري والدولار العالمي، مشيرًا إلى أن سعر الدولار في مصر يتحرك وفقًا لآليات العرض والطلب المحلية.

وأشار معطي إلى أن مصر تشهد حاليًا تحسنًا في مواردها الدولارية نتيجة ارتفاع الصادرات، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وانتعاش قطاع السياحة.

وأوضح أن الزخم المتوقع مع افتتاح المتحف المصري الكبير سيسهم في تعزيز حركة السياحة خلال الفترة المقبلة، مما سيدعم تدفقات النقد الأجنبي ويساعد فعليًا في تراجع سعر الدولار محليًا.

يضغط دونالد ترامب على المركزي الأمريكي لخفض سعر الفائدة بهدف تقليل تكلفة مدفوعات الدين على الحكومة الأمريكية، فيما يتخوف رئيس المركزي الأمريكي من خروج معدل التضخم عن السيطرة والمتوسط المستهدف 2%.