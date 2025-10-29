إعلان

المركزي الأمريكي يتوافق مع التوقعات ويخفض سعر الفائدة 0.25% للمرة الثانية

كتب : منال المصري

09:20 م 29/10/2025

البنك المركزي الأمريكي

خفض الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- سعر الفائدة 0.25% خلال اجتماع اليوم للمرة الثانية منذ بداية العام الحالي وللمرة الثانية على التوالي ليتوافق مع توقعات المحللين.

وتراجع سعر العائد على الدولار بعد قرار خفض الفائدة إلى 3.75% و4% بدلا من 4% و4.25% وسط تباطؤ معدل التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية.

يضغط دونالد ترامب على المركزي الأمريكي لخفض سعر الفائدة بهدف تقليل تكلفة مدفوعات الدين على الحكومة الأمريكية، فيما يتخوف رئيس المركزي الأمريكي من خروج معدل التضخم عن السيطرة والمتوسط المستهدف 2%.

