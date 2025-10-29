فوري تُطلق خدمة "Apple Pay" لعملائها بالتعاون مع بنك مصر

كتبت- آية محمد:

أعلنت شركة فوري، العاملة في مجال التكنولوجيا المالية في مصر، إطلاق خدمة Apple Pay بالتعاون مع بنك مصر، لتوفر لعملائها وسيلة دفع أكثر أمانًا وخصوصية وسهولة.

ووفقًا لبيان الشركة اليوم، تتيح الخدمة للعملاء إجراء عمليات الدفع دون الحاجة إلى تسليم بطاقات الدفع للآخرين أو لمس الأزرار المادية أو التعامل بالنقود، حيث تستفيد من قوة تقنيات iPhone لحماية كل معاملة.

ويمكن للعملاء ببساطة تقريب أجهزة iPhone أو Apple Watch من أجهزة الدفع لإتمام عملية الدفع غير التلامسية، وتتميز كل معاملة عبر Apple Pay بأنها آمنة، حيث تتم المصادقة عليها باستخدام Face ID أو Touch ID أو رمز مرور الجهاز، إلى جانب رمز أمان ديناميكي فريد يستخدم لمرة واحدة.

وتُقبل الخدمة في العديد من الأماكن مثل محلات البقالة، والصيدليات، وسيارات الأجرة، والمطاعم، والمقاهي، والمتاجر.

كما يمكن للعملاء استخدام Apple Pay على أجهزة iPhone وiPad وMac لإجراء عمليات شراء أسرع وأكثر سهولة داخل التطبيقات أو عبر الإنترنت من خلال Safari، دون الحاجة إلى إنشاء حسابات أو إدخال بيانات البطاقة أو معلومات الشحن والفواتير في كل مرة.

ويمكن إعداد الخدمة بسهولة على أجهزة iPhone من خلال فتح تطبيق Apple Wallet، والنقر على علامة (+)، واتباع الخطوات لإضافة بطاقة ماي فوري الصفراء.

وبمجرد إضافتها إلى الجهاز، يمكن للعميل البدء في استخدام Apple Pay فورًا، مع الاستمرار في الحصول على جميع المزايا والمكافآت التي تقدمها البطاقة.