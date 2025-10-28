سعر الدولار اليوم يتراجع في 5 بنوك مقابل الجنيه بمنتصف التعاملات



تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 7 و10 قروش بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 28-10-2025، مقارنةً بمستواه ببداية تعاملات اليوم، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.



أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم



البنك الأهلي المصري: 47.31 جنيه للشراء، و47.41 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.



بنك مصر: 47.31 جنيه للشراء، و47.41 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.



بنك القاهرة: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.



البنك التجاري الدولي: 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.



بنك الإسكندرية: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.