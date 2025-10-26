

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 26-10-2025، مقارنة بمستواها الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.63 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.93 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و12.97 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

سعر الدينار البحرينى: 124.79 جنيه للشراء، بزيادة 10 قروش، و126.38 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.06 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و13.10 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

سعر الدينار الأردنى: 66.55 جنيه للشراء، بزيادة 5 قروش، و 67.25 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

سعر الدينار الكويتى: 154.30 جنيه للشراء، بزيادة 13 قرشًا، و155.43 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا.