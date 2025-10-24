إعلان

ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع

10:49 ص 24/10/2025

سعر الدولار

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الدولار خلال أسبوع في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و3 قروش، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، بينما انخفض في 3 بنوك، فيما استقر في بنكين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 47.48 جنيهًا للشراء، و47.58 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.51 جنيه للشراء، بتراجع 12 قرشًا، و47.61 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا.

سعر الدولار أسعار الدولار

