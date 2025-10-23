أعلن البنك الأهلي المصري حصول مركز بياناته في برج العرب الجديدة بالإسكندرية على شهادة التوافق لإدارة وتشغيل البيانات من معهد Uptime Instuite العالمي، وذلك عقب التقييم الميداني، وهو ما يضاف الى سجل البنك الريادي في القطاع المصرفي.

قال محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري إن تلك الشهادة تعد واحدًا من أبرز الشهادات العالمية المتخصصة في قطاع مراكز البيانات.

وأضاف أن مكانة البنك الأهلي المصري والتزامه بالتميز والتطور المستمر ونجاحه في استيفاء المعايير الدولية، والتي تضع أطرًا لإدارة وتشغيل مراكز البيانات وفقًا لأعلى مستويات الكفاءة والاستدامة التشغيلية.

وأكد الإتربي أن هذا الإنجاز يعكس التزام البنك الأهلي المصري برؤيته الاستراتيجية نحو تعزيز البنية التحتية الرقمية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال التكنولوجيا، بما يضمن الجاهزية التشغيلية الكاملة، واستمرارية الأعمال، ورفع مستوى الأمان السيبراني.

وأضاف أن هذه الشهادة تعكس أيضا حرص البنك على دعم خطط الدولة في مجال التحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة.

وأكد يحيى أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن الحصول على هذا الاعتماد الدولي هو خطوة محورية في مسيرة البنك كمؤسسة مالية رائدة نحو ترسيخ مكانته.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعزز ثقة العملاء والشركاء في قدرة البنك الأهلي المصري على إدارة وتشغيل مراكز بيانات بمعايير عالمية، كما يدعم الخطط الاستراتيجية في التوسع الإقليمي وتقديم خدمات مصرفية متطورة ومستدامة.



وقال عاطف حلمي، عضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن حصول البنك على هذه الشهادة المرموقة من Uptime يعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل النجاحات المتواصلة للبنك، ويعكس مدى التزامه بتبني أحدث المعايير العالمية في إدارة وتشغيل مراكز البيانات.

وأكد أن هذا التميز يأتي في إطار استراتيجية البنك الطموحة لدعم التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية بما يواكب التطور العالمي في هذا المجال، ويعزز من قدرة البنك على تقديم خدمات مصرفية متطورة وآمنة تواكب احتياجات العملاء وتسهم في ترسيخ مكانة البنك الأهلي المصري كأحد أبرز المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة.

وقال خالد عبد الله رئيس انظمة المعلومات والبنية التحتية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري إن هذا الاعتماد العالمي يعد انعكاسًا مباشرًا لجهود فرق العمل المتخصصة بالبنك الأهلي المصري، والتي حرصت على بناء وتشغيل مركز بيانات برج العرب وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

وأكد استمرار الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية بما يضمن تقديم خدمات مصرفية آمنة وموثوقة لعملائنا داخل مصر وخارجها.

وأشار خالد إلى أن شهادة الموافقة لإدارة وتشغيل البيانات (Uptime M&O) تمنح استنادًا إلى معايير دقيقة تهدف إلى تقليل فرص حدوث الأخطاء البشرية والتي تُعد السبب الرئيسي لانقطاع الخدمات في مراكز البيانات ما يعزز استمرارية كفاءة الخدمة المقدمة لعملاء البنك.

وقال أحمد كمال رئيس مجموعة الاتصالات والبنية التحتية ومركز الدفاع والأمن السيبراني أن الحصول على هذه الشهادة جاء بعد تقييم شامل ودقيق لكافة العمليات والإجراءات المتبعة داخل مركز البيانات، بما يشمل الحوكمه، وإدارة المخاطر، والاستدامة واستمرارية الأعمال كما أننا سنواصل العمل على تعزيز قدارتنا التشغيلية والتقنية بما يجمع استقرار خدماتنا المصرفية ويضمن استدامة الأعمال تحت أى ظروف.

وأضاف أن الحصول على شهادة “Uptime M&O “ليس نهاية الطريق، بل بداية جديدة من التميز والتطور في مجال تشغيل وصيانة مراكز البيانات بالإضافة الى شهادات وإنجازات في الفترة القادمة.