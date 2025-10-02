أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم خفض سعر الفائدة بنسبة 1% إلى 21% للإيداع و22% للإقراض للمرة الرابعة منذ بداية 2025.

جاء خفض اليوم بعد أن تباطأ معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر إلى 12% في أغسطس من 13.9% في يوليو. للمزيد من القراءة أضغط هنا :

أسباب الخفض

أرجع البنك المركزي خفض سعر الفائدة اليوم إلى أسباب محلية وعالمية تضمنت تباطؤ معدل التضخم رغم مخاوف من ضغوط تضخمية مرتقبة. للمزيد من القراءة اضغط هنا

زيادة التوقعات بتراجع التضخم

توقع البنك المركزي مواصلة معدل التضخم العام للتراجع خلال الربع الرابع من 2025 إلى 14% ليصل إلى مستهدف المركزي بنهاية 2026. للمزيد من القراءة اضغط هنا

سعر الذهب

قال خبراء الذهب خلال حديثهم مع "مصراوي" إن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% في اجتماعه اليوم، سيدفع المواطنين لإعادة التفكير في استثماراتهم والتوجه نحو الذهب كملاذ آمن خلال الفترة المقبلة. للمزيد من القراءة اضغط هنا

الرابحون والخاسرون

تحقق بعض القطاعات مكاسب من خفض المركزي اليوم منها العقارات والذهب والبنوك في مقابل خسائر قطاعات أخرى مثل المودعوين. للمزيد من القراءة اضغط هنا

الشهادات

تراجع سعر الفائدة 1% على شهادات الادخار للعائد المتغير القائمة في البنوك بسبب ارتباطها بسعر الفائدة لدى البنك المركزي المصري. للمزيد من القراءة اضغط هنا

أسعار الدواجن

يرى سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 1% اليوم، لن يؤثر بشكل مباشر على قطاع الدواجن لأسباب مختلفة. للمزيد من القراءة اضغط هنا

أسعار المواد الغذائية

قال حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن خفض أسعار الفائدة سيشجع المستثمرين على ضخ أموال جديدة في قطاعات الإنتاج والتصنيع، الأمر الذي يساهم في زيادة المعروض من السلع الغذائية وتوسيع القدرة التنافسية للمصانع المحلية. للمزيد من القراءة اضغط هنا

الخضروات والفاكهة

خفض الفائدة يشجع الأفراد والشركات على ضخ أموالهم في السوق مرة أخرى، ويعطي دفعة قوية لحركة التداول التجاري اليومي، سواء في أسواق الخضروات والفاكهة أو في القطاعات المرتبطة بها مثل النقل والتعبئة والتغليف والتخزين، وفق ما قاله حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية. للمزيد من القراءة اضغط هنا

البورصة

أكد خبراء أسواق مال أن تأثير خفض أسعار الفائدة سيكون انعكاسه على البورصة طفيف، فيما رأى آخرون أن أسعار الفائدة لم تعد المحرك الأساسي للبورصة المصرية، لأن نشاط السوق بات مرتبطًا أكثر بالاستحواذات والصفقات، ونتائج أعمال الشركات، وتحركات الأسهم القيادية المدعومة بمشتريات المؤسسات. للمزيد من القراءة اضغط هنا

مكاسب الحكومة

تعد الحكومة من أكبر المستفيدين من خفض البنك المركزي سعر الفائدة حيث كل 1% خفضا في سعر الفائدة يخفف عبء تكلفة تمويل الدينبنحو 75 و80 مليار جنيه من عجز الموازنة. للمزيد من القراءة اضغط هنا