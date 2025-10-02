البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% للمرة الرابعة في 2025



خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 1% في اجتماعه لجنة السياسة النقدية اليوم للمرة الرابعة خلال العام الحالي ليتوافق مع أغلب التوقعات.



وبعد قرار اليوم تراجعت أسعار الفائدة لدى المركزي إلى 21% للإيداع و22% للإقراض من 22% و23% على التوالي.



كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة بنسبة 5.25% منذ بداية 2025 على 3 مرات آخرها 2% في أغسطس الماضي.



تباطأ معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر إلى 12% في أغسطس من 13.9% في يوليو الماضي.