كولومبيا تُلغي اتفاقية الائتمان المرن مع صندوق النقد الدولي

كتب : منال المصري

02:26 م 02/10/2025

علم كولومبيا

أخطرت الحكومة الكولومبية صندوق النقد الدولي بقرارها إلغاء اتفاقية خط الائتمان المرن، التي تمتد لعامين، اعتبارًا من ١ أكتوبر ٢٠٢٥، والتي وافق عليها المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في ٢٦ أبريل ٢٠٢٤، بمبلغ يعادل ٦.١٣٣٥ مليار وحدة حقوق سحب خاصة.

وبحسب بيان صندوق النقد الدولي اليوم، فإن كولومبيا تعد عضوا في صندوق النقد الدولي منذ عام ١٩٤٥، وتبلغ حصتها ٢٠٤٤.٥٠ مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي ٢٨١٢.٨ مليون دولار أمريكي).

وقد اختُتمت آخر مشاورات لكولومبيا بموجب المادة الرابعة في ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥.

كولومبيا صندوق النقد الدولي اتفاقية الائتمان المرن

