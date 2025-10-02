كولومبيا تُلغي اتفاقية الائتمان المرن مع صندوق النقد الدولي

أخطرت الحكومة الكولومبية صندوق النقد الدولي بقرارها إلغاء اتفاقية خط الائتمان المرن، التي تمتد لعامين، اعتبارًا من ١ أكتوبر ٢٠٢٥، والتي وافق عليها المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في ٢٦ أبريل ٢٠٢٤، بمبلغ يعادل ٦.١٣٣٥ مليار وحدة حقوق سحب خاصة.

وبحسب بيان صندوق النقد الدولي اليوم، فإن كولومبيا تعد عضوا في صندوق النقد الدولي منذ عام ١٩٤٥، وتبلغ حصتها ٢٠٤٤.٥٠ مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي ٢٨١٢.٨ مليون دولار أمريكي).

وقد اختُتمت آخر مشاورات لكولومبيا بموجب المادة الرابعة في ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥.