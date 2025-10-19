إعلان

"بنك فيصل" يوافق على بيع قطعة أرض بـ 914 مليون جنيه بالنزهة

كتب : أمنية عاصم

12:23 م 19/10/2025

بنك فيصل الإسلامي مصر

أعلن بنك فيصل الاسلامي المصري اعتماد مجلس إدارته الموافقة السابقة بالتمرير على بيع قطعة الأرض الكائنة بشارع النزهة - بمدينة نصر محافظة القاهرة بمساحة 17907متر مربع بقيمة 914.5 مليون جنيه.

وأضاف الإفصاح المرسل اليوم للبورصة، أن بيع تلك الأرض سيكون لصالح شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، موضحة أنه سيتم إرجاء التنفيذ لحين دراسة عرض آخر مقدم من أحد المستثمرين للبنك في هذا الشأن.

وتأسس بنك فيصل الإسلامي المصري - بالجنيه عام 1977- ليكون أول بنك إسلامى مصرى-. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1995. ومتخصص في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. لدى البنك فروع تعمل في جميع أنحاء مصر، والسودان، وجزر البهاما.

