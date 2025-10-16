إعلان

انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم

كتب- أحمد الخطيب:

11:11 ص 16/10/2025

أسعار العملات العربية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 16-10-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.64 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.72 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.95 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و12.98 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الدينار البحرينى: 124.98 جنيه للشراء، و126.55 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.08 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و13.08 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الدينار الأردنى: 66.65 جنيه للشراء، بتراجع 9 قروش، و67.37 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.

سعر الدينار الكويتى: 154.67 جنيه للشراء، بتراجع 63 قرشًا، و155.94جنيه للبيع، بزيادة 23 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار العملات العربية البنك الأهلي المصري سعر الريال السعودي سعر الدرهم الإماراتي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

في أسبوعين.. تراجع أسعار 20 سيارة جديدة بمصر حتى مليون جنيه