انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 16-10-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.64 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.72 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.95 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و12.98 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الدينار البحرينى: 124.98 جنيه للشراء، و126.55 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.08 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و13.08 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الدينار الأردنى: 66.65 جنيه للشراء، بتراجع 9 قروش، و67.37 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.

سعر الدينار الكويتى: 154.67 جنيه للشراء، بتراجع 63 قرشًا، و155.94جنيه للبيع، بزيادة 23 قرشًا.