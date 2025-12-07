هل يسرق الجن من طعام الإنسان؟.. الشيخ أحمد خليل يفجر مفاجأة

قال الشيخ أحمد خليل، الداعية الاسلامي، إن النبي-صلي الله عليه وسلم-علَّم الجن القرآن والسنة، وطلبوا منه طعامًا، فقال لهم النبي:" جُعِلَتْ لَكُمُ العِظَام" أي أن العظام هي طعام الجن المؤمن.

وأوصى أن النبي-صلى الله عليه وسلم- ايضًا المسلمين ألا يرموا العظام بطريقة مهينة، وأن يتركوا فيها شيئًا بسيطًا لأنها طعام" إخوانكم من الجن المؤمنين".

وتابع خليل، أن هذا لا ينفي وجود نوع آخر من الجن، وهو" الجن السارق"، الذي ورد ذكره في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حين أمسك بشيطان كان يسرق من الطعام ليلًا. وكرر الشيطان الهرب والعودة ثلاث مرات، وفي المرة الأخيرة علَّم أبا هريرة آية الكرسي كنوع من الخلاص، فلما أخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال له:" صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان"، مؤكدًا بذلك أن الجن قد يسرق من الطعام فعلًا.

وقال خليل يوجد سؤال يشغل بال كثير من الناس عرضه من خلال فيديو نشره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: وهو" الأكل بسيبه في البيت وبرجع ألاقيه ما بيكفيش.. هل في سبب ورا الموضوع ده؟ وهل الجن ممكن يأكل من الطعام؟".

وأضاف الداعية أن بعض البيوت تشكو من نقص الطعام وقلة البركة فيه، رغم أن ربة المنزل تقضي اليوم كاملًا في إعداد الطعام، وتبذل جهدًا كبيرًا في إعداد الوجبات، ثم تُفاجأ الأسرة عند وضع الطعام مكشوفًا على البوتاجاز أو على السفرة بأن الطعام قد نقص، أو أنه مش مكفي، وهنا يتساءل الناس: هل الجن له علاقة؟ هل هو الذي أكل من الطعام؟ أم أن القضية تتعلق بالبركة فقط؟

وأوضح، أن هذه الأفكار يعالجها الحديث النبوي وقصص الصحابة، مستشهدًا بقصة الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الذي قال إنه كان يسير مع النبي-صلى الله عليه وسلم-ليلة، وفجأة اختفى النبي من بينهم، حتى بات الصحابة يعيشون" شر ليلة" لغياب النبي عنهم. وفي صلاة الفجر ظهر النبي-صلى الله عليه وسلم-، فلما سألوه أين كان، قال لهم:" لقد أتاني داعي الجن" أي أن رسولًا من الجن جاء يستدعي النبي ليذهب معهم ليعلمهم.

وأشار الشيخ أحمد خليل إلى أن من الجن المؤمن والكافر، ومنهم من يلتزم بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يستمع للقرآن ويتعلمه، مستدلًا بقوله تعالى:" وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ".

وبيّن أن الآيات توضح أن الجن قالوا بعد سماع القرآن:" يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّه"..أي أنهم آمنوا ودعوا قومهم إلى الإيمان.

وقال الدعية إن ترك الطعام مكشوفًا قد يجعله عرضة لهذا النوع من العبث، فيعود أهل البيت ليجدوا الطعام ناقصًا أو غير كافٍ، حتى وإن غاب الأولاد عن المنزل، فيظنون أن أحدًا أكله. وقد يكون السبب بحسب الروايات أن الجن السارق أخذ منه.

