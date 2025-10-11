إعلان

ستاندر آند بورز تتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 11.1% بنهاية يونيو المقبل

كتب : منال المصري

03:05 م 11/10/2025

وكالة ستاندرد آند بورز العالمية

كتبت- منال المصري:
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تباطؤ معدل التضخم في مصر إلى 11.1% بنهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو 2026.

وجاء ذلك في تقرير لها حول رفع تصنيف مصر الائتماني من B- إلى B لأول مرة منذ 7 سنوات مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة وفق بيان لها اليوم.

كان معدل التضخم على مستوى مدن تراجع للشهر الرابع على التوالي إلى 11.3% في سبتمبر من 12% في أغسطس، وفق بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب تقرير الوكالة فإن معدل التضخم قد يتراجع خلال العام المالي المقبل إلى 10.2% على أن يصل إلى 7.8% بالعام المالي التالي له الذي ينتهي في يونيو 2028.

يستهدف البنك المركزي معدل تضخم عند 7% بزيادة أو أقل 2% خلال الربع الرابع من 2026 على أن يصل إلى 5% بزيادة أو أقل 2% خلال الربع الرابع 2028.

