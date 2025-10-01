أعلن بنك القاهرة توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة مع شركة تالي، العاملة في مجال تمكين المدفوعات الرقمية في مصر، وذلك استكمالاً لمسيرة تعاون ناجحة ومثمرة بدأت منذ عامين.

وقد انطلقت الشراكة بين بنك القاهرة وتالي في مجال خدمات قبول المدفوعات للعملاء بأنواعها، والتي حققت العديد من النجاحات خلال الفترة الماضية.

ووقّع الطرفان عقد شراكة جديد في مجال معالجة و تجهيزات الأنظمة الخاصة ببطاقات الائتمان، بحيث أصبحت تالي مسؤولة عن عمليات المعالجة لهذه البطاقات، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على الخدمات الجديدة التي يعتزم البنك طرحها بالإضافة الى التطوير الكامل للخدمات الحالية.

وقال محمد ثروت، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية ببنك القاهرة، إن تلك الشراكة تؤكد على رؤيتنا الاستراتيجية وريادتنا في مجال المدفوعات الرقمية، والبطاقات وقبول المدفوعات.

وأشار إلى أن الاستثمار في الشراكات الاستراتيجية مع مقدمي الحلول التكنولوجية المحليين يُعد عنصراً أساسياً لتعزيز الشمول المالي ودعم الاقتصاد المصري، من خلال تقديم حلول دفع آمنة وقابلة للتطوير تركز على تلبية احتياجات العملاء.

وقال توفيق محمود، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تالي للمدفوعات الرقمية، إن هذا التعاون يُعد نموذجاً حياً لقوة الشراكة بين المؤسسات المالية والشركات الناشئة المحلية في مجال التكنولوجيا المالية، بما يساهم بشكل مباشر في تحقيق الأهداف الوطنية للتحول الرقمي وتطوير المدفوعات الإلكترونية.

ويهدف التعاون الجديد بشكل أساسي إلى تعزيز الأمن والحماية من الاحتيال عبر استخدام تقنيات متطورة في معالجة البطاقات، وتوسيع الخدمات الرقمية للبنك لتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء، وتحسين تجربة المستخدم من خلال تقديم حلول دفع آمنة وسلسة ومبتكرة. كما تسعى تلك الشراكة إلى دعم تطوير منظومة مالية حديثة مبنية على أحدث التقنيات العالمية.