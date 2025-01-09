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تراجع في بنكين.. سعر الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات الخميس

10:18 ص الخميس 09 يناير 2025

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كتبت- آية محمد:

استقر سعر الدولار في 8 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الخميس، بينما تراجع في بنك كريدي أجريكول، ومصرف أبوظبي الإسلامي، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.55 جنيه للشراء، 50.65 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.55 جنيه للشراء، و 50.65 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.55 جنيه للشراء، و 50.65 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.55 جنيه للشراء، و 50.65 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.55 جنيه للشراء و 50.65 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.57 جنيه للشراء ، و 50.67 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.58 جنيه للشراء ، و50.67 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

وللمزيد من متابعة كافة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اضغط على اللينك التالي: اضغط هنا

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