سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه في 5 بنوك

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر صرف الريال السعودي للشراء في بنكي الأهلي والتجاري الدولي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجع في بنك القاهرة، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.



سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.33 جنيه للشراء بتراجع قرش، و 13.41 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.33 جنيه للشراء بتراجع قرش ، و 13.41 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.36 جنيه للشراء، و 13.41 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.36 جنيه للشراء ، و 13.41 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 13.33 جنيه للشراء، و 13.40 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.