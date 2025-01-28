ارتفع في كريدي أجريكول.. سعر الدولار اليوم في 9 بنوك ببداية التعاملات
كتبت – دينا كرم:
ارتفع سعر الدولار في بنكي القاهرة وكريدي أجريكول، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء، فيما استقر في 7 بنوك أخرى، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 9 بنوك ببداية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.2 جنيه للشراء، و50.3 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.2 جنيه للشراء، و50.3 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 50.2 جنيه للشراء، و50.3 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.2 جنيه للشراء، و50.3 جنيه للبيع.
بنك البركة: 50.2 جنيه للشراء، و50.3 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50.22 جنيه للشراء، و 50.32 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.22 جنيه للشراء، و50.32 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 50.2 جنيه للشراء، و50.3 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.23 جنيه للشراء، و50.32 جنيه للبيع .
فيديو قد يعجبك: