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ارتفع في كريدي أجريكول.. سعر الدولار اليوم في 9 بنوك ببداية التعاملات

09:50 ص الثلاثاء 28 يناير 2025

أسعار الدولار

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كتبت – دينا كرم:
ارتفع سعر الدولار في بنكي القاهرة وكريدي أجريكول، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء، فيما استقر في 7 بنوك أخرى، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 9 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.2 جنيه للشراء، و50.3 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.2 جنيه للشراء، و50.3 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.2 جنيه للشراء، و50.3 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.2 جنيه للشراء، و50.3 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.2 جنيه للشراء، و50.3 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.22 جنيه للشراء، و 50.32 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.22 جنيه للشراء، و50.32 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.2 جنيه للشراء، و50.3 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.23 جنيه للشراء، و50.32 جنيه للبيع .

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