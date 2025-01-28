ارتفع في كريدي أجريكول.. سعر الدولار اليوم في 9 بنوك ببداية التعاملات

كتبت – دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار في بنكي القاهرة وكريدي أجريكول، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء، فيما استقر في 7 بنوك أخرى، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 9 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.2 جنيه للشراء، و50.3 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.2 جنيه للشراء، و50.3 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.2 جنيه للشراء، و50.3 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.2 جنيه للشراء، و50.3 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.2 جنيه للشراء، و50.3 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.22 جنيه للشراء، و 50.32 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.22 جنيه للشراء، و50.32 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.2 جنيه للشراء، و50.3 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.23 جنيه للشراء، و50.32 جنيه للبيع .