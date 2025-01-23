انخفض ببنك القاهرة.. سعر الريال السعودي في 5 بنوك اليوم الخميس
كتبت- أمنية عاصم:
انخفض سعر صرف الريال السعودي في بنك القاهرة فيما استقر في 3 بنوك أخرى، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم
البنك الأهلي: 13.35 جنيه للشراء، و 13.42 جنيه للبيع.
بنك مصر: 13.35 جنيه للشراء ، و 13.42 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 13.36 جنيه للشراء ، و 13.42 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.38 جنيه للشراء بزيادة قرشًا، و 13.42 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 13.35 جنيه للشراء بتراجع قرشًا، و 13.41 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.
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