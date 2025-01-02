منها الدينار الكويتي.. أسعار 5 عملات عربية تنخفض خلال تعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 5 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الدينار الكويتى: 164.04 جنيه للشراء بتراجع 3 قروش، و 165.08 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا.

سعر الريال السعودي: 13.49 جنيه للشراء، و 13.54 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.81 جنيه للشراء ، و 13.85 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرينى: 133.30 جنيه للشراء ، و 134.95 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.88 جنيه للشراء بتراجع قرش، و 13.96 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 71.09 جنيه للشراء، و 71.68 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

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