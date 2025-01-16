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الجنيه الإسترليني يهبط 50 قرشا مقابل الجنيه خلال أسبوع

02:26 م الخميس 16 يناير 2025

جنيه إسترليني

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كتبت- آية محمد:

تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري بنحو 50 قرشا بين الينوك خلال تعاملات الأسبوع مع قرب نهاية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بالخميس الماضي، وفق متوسط أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك المركزي

سعر الجنيه الإسترليني خلال أسبوع

سعر الجنيه الإسترليني: 61.55 جنيه للشراء بتراجع 50 قرشًا، و 61.74 جنيه للبيع بتراجع 49 قرشًا.

وللمزيد من متابعة كافة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اضغط على اللينك التالي: هنا

الجنيه الإسترليني سعر الجنيه الإسترليني أسعار الصرف البنك المركزي
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