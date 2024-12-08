احتياطي النقد الأجنبي لمصر يرتفع إلى 46.95 مليار دولار بنهاية نوفمبر

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي المصري زيادة احتياطي النقد الأجنبي بنحو 10 ملايين دولار خلال شهر نوفمبر مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، وفق بيانات منشورة له اليوم.

وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر إلى نحو 46.952 مليار دولار بنهاية نوفمبر مقارنة بنحو 46.942 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.

وخلال آخر 9 أشهر من تحرير سعر الصرف زاد احتياطي النقد الأجنبي بنحو 11.6 مليار دولار بعد تنفيذ صفقة رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.