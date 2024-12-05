بعد تصريح مدبولي.. الدولار يتحرك ويتخطي 50 جنيها لأول مرة

كتبت- منال المصري:

تخطى سعر الدولار 50 جنيها خلال تعاملات البنوك اليوم لأول مرة في تاريخه جاء ذلك بعد أن صرح مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق أن الدولار قد يشهد صعودا وانخفاضا بنحو 5% خلال الفترة المقبلة.

وقال مدبولي إننا لن نكرر الأخطاء السابقة بتثبيت سعر الصرف حتى لا تحدث مشكلة واللجوء إلى تعويم بأرقام كبيرة تصل إلى 30% و40% من سعر العملة مؤكدا التزام مصر على سعر صرف مرن.

كان الدولار بدأ في التحرك مقابل الجنيه بوتيرة أسرع بداية من الشهر الماضي تزامنا مع إجراء بعثة صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي لاستلام شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار.

توقع محمد عبد العال الخبير المصرفي في حديثه مع مصراوي، أن يتحرك سعر الدولار بشكل أكبر مرونة خلال الفترة المقبلة صعودا وانخفاضا.

وأوضح أنه ليس في مصلحة مصر حاليا تثبيت سعر الجنيه ولابد من وجود حوافز سعرية للدولار لجذب لتحويلات المصريين العاملين بالخارج وتمويلات أخرى.

كما أن قوة الجنيه يعزز من زيادة موارد الاستثمارات الأجنبي المباشر وغير المباشر- في أذون وسندات الخزانة- وفق ما قاله عبد العال.

وأضاف عبد العال أن الجنيه الضعيف يساعد على زيادة إيرادات السياحة والصادرات للشركات المصرية بشكل أكبر، في ظل السيطرة على الاستيراد ووجود سلع مصنعة محليا.

ورجح عبد العال، أن نقطة المقاومة المتوسطة للجنيه مقابل الدولار ستكون عند 50 جنيها أما على المدى الأبعد يتراوح بين 49.5 إلى 50.5 جنيه حتى نهاية العام الجاري خاصة في ظل شركات كبرى تغلق ميزانيتها حاليا بالدولار.