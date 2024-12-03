تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات الثلاثاء
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما استقر في 7 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع.
بنك مصر: 49.65 جنيه للشراء ، و49.75 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 49.66 جنيه للشراء، و49.76 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.67 جنيه للشراء ، و49.77 جنيه للبيع.
بنك البركة: 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 49.68 جنيه للشراء، و49.78 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 49.66 جنيه للشراء ، و49.76 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 49.66 جنيه للشراء ، و49.76 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 49.66 جنيه للشراء، و49.76 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.69 جنيه للشراء ، و49.78 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
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