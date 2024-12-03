تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما استقر في 7 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.65 جنيه للشراء ، و49.75 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 49.66 جنيه للشراء، و49.76 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.67 جنيه للشراء ، و49.77 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.68 جنيه للشراء، و49.78 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.66 جنيه للشراء ، و49.76 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 49.66 جنيه للشراء ، و49.76 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.66 جنيه للشراء، و49.76 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.69 جنيه للشراء ، و49.78 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.