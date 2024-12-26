المركزي يثبت سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض للمرة السادسة على التوالي

كتبت- منال المصري:

قرر البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة السادسة على التوالي في آخر اجتماع له خلال 2024 اليوم الخميس.

ووفقا لبيان لجنة السياسة النقدية، ظلت أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض ليتوافق بذلك مع توقعات المحللين والمصرفيين بعدم خفض الفائدة إلا بعد تراجع معدل التضخم بشكل مستدام.

تباطأ المعدل السنوي للتضخم على مستوى مدن مصر إلى 25.5% في نوفمبر من 26.5% في أكتوبر لأول مرة منذ 3 أشهر نتيجة تأثير سنة الأساس ورغم ذلك لا يزال فوق مستهدفات المركزي السابقة عند 7% بزيادة أو أقل 2% بنهاية الشهر الجاري.