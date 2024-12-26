تراجع سعر الإسترليني واليورو بنهاية تعاملات البنوك اليوم

كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الجنيه الإسترليني واليورو مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات البنوك اليوم بفضل تراجع سعر الدولار، وفق متوسط أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك المركزي.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني واليورو بنهاية تعاملات البنوك اليوم

سعر اليورو: 52.85 جنيه للشراء بتراجع 9 قروش، و52.99 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا.

سعر الجنيه الإسترليني: 63.66 جنيه للشراء بتراجع 14 قرشًا، و63.86 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا.

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