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تراجع سعر الإسترليني واليورو بنهاية تعاملات البنوك اليوم

05:08 م الخميس 26 ديسمبر 2024

الإسترليني

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كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الجنيه الإسترليني واليورو مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات البنوك اليوم بفضل تراجع سعر الدولار، وفق متوسط أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك المركزي.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني واليورو بنهاية تعاملات البنوك اليوم

سعر اليورو: 52.85 جنيه للشراء بتراجع 9 قروش، و52.99 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا.

سعر الجنيه الإسترليني: 63.66 جنيه للشراء بتراجع 14 قرشًا، و63.86 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا.

وللمزيد من متابعة كافة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اضغط على اللينك التالي: اضغط هنا

الإسترليني اليورو البنك المركزي
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