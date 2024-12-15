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ارتفاع أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم الأحد

12:20 م الأحد 15 ديسمبر 2024

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كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الدينار الكويتى: 164.53 جنيه للشراء بزيادة 71 قرشًا، و165.51 جنيه للبيع، بزيادة 56 قرشًا.

سعر الريال السعودي: 13.51 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.83 جنيه للشراء، و13.87 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 133.46 جنيه للشراء بزيادة 66 قرشًا، و 135.17 جنيه للبيع، بزيادة 67 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.9 جنيه للشراء ، بزيادة 6 قروش، و13.97 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 71.18 جنيه للشراء بزيادة 36 قرشًا، و 71.79 جنيه للبيع، بزيادة 64 قرشًا.

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