إعلان

خروج 675 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية والعربية في أدوات الدين المحلية

كتب : منال المصري

08:01 م 24/02/2026 تعديل في 08:04 م

البورصة المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سجل المستثمرون الأجانب والعرب صافي بيع بنحو 675 مليون دولار في أذون الخزانة المحلية "الأموال الساخنة" بالسوق الثانوية اليوم، وفق بيانات البورصة.

وأظهرت البيانات أن صافي بيع المستثمرين الأجانب بلغ نحو 650.5 مليون دولار، فيما سجل المستثمرون العرب صافي بيع قدره 24.6 مليون دولار.

وأدى تزايد الطلب على الدولار لتمويل تخارج المستثمرين الأجانب إلى ارتفاع سعر صرف العملة الأميركية مقابل الجنيه بنحو 16 قرشًا بين البنوك، ليلامس مستوى 48 جنيهًا لأول مرة منذ خمسة أشهر.

ويأتي هذا التخارج في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتزايد المخاوف من احتمالات توجيه الولايات المتحدة ضربة عسكرية لإيران، ما دفع المستثمرين الأجانب إلى تقليص استثماراتهم قصيرة الأجل في الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة المصرية الأموال الساخنة أذون الخزانة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بتهمة "معاداة الله".. طهران تحكم بالإعدام على متظاهر شارك في الاحتجاجات
شئون عربية و دولية

بتهمة "معاداة الله".. طهران تحكم بالإعدام على متظاهر شارك في الاحتجاجات
خطفت أنظار الأهالي.. "نجمة رمضان" تضيء شارع سبك الضحاك بالمنوفية -صور
أخبار وتقارير

خطفت أنظار الأهالي.. "نجمة رمضان" تضيء شارع سبك الضحاك بالمنوفية -صور
يورتشيتش أعلن تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة غزل المحلة في الدوري
رياضة محلية

يورتشيتش أعلن تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة غزل المحلة في الدوري

كواليس ترشيح مجدي الجلاد لمنصب وزير الإعلام في حكومة الجنزوري.. الإعلامي
دراما و تليفزيون

كواليس ترشيح مجدي الجلاد لمنصب وزير الإعلام في حكومة الجنزوري.. الإعلامي
"إحنا رايحين في داهية".. مجدي الجلاد: الذكاء الاصطناعي سيهيمن على المحتوى
دراما و تليفزيون

"إحنا رايحين في داهية".. مجدي الجلاد: الذكاء الاصطناعي سيهيمن على المحتوى

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان