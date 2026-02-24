سجل المستثمرون الأجانب والعرب صافي بيع بنحو 675 مليون دولار في أذون الخزانة المحلية "الأموال الساخنة" بالسوق الثانوية اليوم، وفق بيانات البورصة.

وأظهرت البيانات أن صافي بيع المستثمرين الأجانب بلغ نحو 650.5 مليون دولار، فيما سجل المستثمرون العرب صافي بيع قدره 24.6 مليون دولار.

وأدى تزايد الطلب على الدولار لتمويل تخارج المستثمرين الأجانب إلى ارتفاع سعر صرف العملة الأميركية مقابل الجنيه بنحو 16 قرشًا بين البنوك، ليلامس مستوى 48 جنيهًا لأول مرة منذ خمسة أشهر.

ويأتي هذا التخارج في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتزايد المخاوف من احتمالات توجيه الولايات المتحدة ضربة عسكرية لإيران، ما دفع المستثمرين الأجانب إلى تقليص استثماراتهم قصيرة الأجل في الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر.