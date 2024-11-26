قفزت لمستوى قياسي.. تطور فائدة أذون الخزانة أجل 3 أشهر في 11 شهرا

كتبت- منال المصري:

قفز متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة أجل 3 أشهر خلال أول 11 شهرا من 2024 لتصل إلى رقم قياسي 30.92% في آخر عطاء لها في شهر نوفمبر الجاري.

خلال آخر 5 أشهر عادت أسعار الفائدة على أذون الخزانة للارتفاع مجددا لتتجاوز مستوياتها القصوى التي وصلت لها في مارس الماضي تزامنا مع تحرير سعر الصرف.

ويعود زيادة أسعار الفائدة على أذون الخزانة إلى آلية العرض والطلب وهي مدى حاجة وزارة المالية إلى جمع سيولة لتمويل عجز الموازنة وطلبات المستثمرين سيولة بمعدلات أسعار فائدة محددة.

وأذون الخزانة أحد أدوات وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة وهي تشبه الأوراق المالية تخضع لأجال محددة وأسعار عائد يصرف مقدما.

ويتولى البنك المركزي المصري بالنيابة عن وزارة المالية طرح أذون الخزانة يومي الخميس والأحد من كل أسبوع.

ويقدم مصراوي تطور أسعار الفائدة على أذون الخزانة أجل 3 أشهر مع اعتماد نسبة العطاء في نهاية كل شهر في "الرسم التفاعلي" التالي: