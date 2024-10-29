تراجع في البنك الاهلي .. سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في 5 بنوك

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما ارتفع في بنك القاهرة والبنك التجاري الدولي، مقارنة بمستوياتها في تعاملات أمس الاثنين، وفق بيانات أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 12.92 جنيه للشراء، بتراجع قرشا، و12.97 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

بنك مصر: 12.92 جنيه للشراء، بتراجع قرشا، 12.98 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 12.94 جنيه للشراء، و 12.98 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.95 جنيه للشراء بزيادة قرشا، و 12.98 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 12.95 جنيه للشراء، بزيادة قرشا، و 13 جنيها للبيع.