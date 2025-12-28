إعلان

محافظ الأقصر يكلف إيناس حسن مديرًا للمركز الدولي للمؤتمرات

كتب : محمد محروس

03:11 م 28/12/2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدر المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، قراراً بتكليف السيدة إيناس حسن رضا ، لتسيير أعمال مدير المركز الدولي للمؤتمرات بديوان عام المحافظة، في إطار دفع عجلة العمل بالجهاز التنفيذي بمحافظة الأقصر وتكليف القيادات الشابة بالعمل في مناصب قيادية بالمحافظة، وفي إطار استراتيجية المحافظة لتطوير منظومة العمل بالمحافظة، لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي هذا القرار في إطار حرص محافظة الأقصر على ضخ دماء جديدة وتطوير الأداء الإداري داخل المؤسسات الحيوية التابعة للمحافظة، ولاسيما المركز الدولي للمؤتمرات الذي يعد واجهة حضارية هامة لاستضافة الفعاليات الكبرى في مدينة الأقصر.

يذكر أن آخر منصب شغلته رضا كان نائب مدير فرع مكتبة مصر العامة بالأقصر .

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عبد المطلب عمارة إيناس حسن رضا المركز الدولي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة