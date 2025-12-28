محافظ الأقصر يكلف إيناس حسن مديرًا للمركز الدولي للمؤتمرات

أصدر المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، قراراً بتكليف السيدة إيناس حسن رضا ، لتسيير أعمال مدير المركز الدولي للمؤتمرات بديوان عام المحافظة، في إطار دفع عجلة العمل بالجهاز التنفيذي بمحافظة الأقصر وتكليف القيادات الشابة بالعمل في مناصب قيادية بالمحافظة، وفي إطار استراتيجية المحافظة لتطوير منظومة العمل بالمحافظة، لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي هذا القرار في إطار حرص محافظة الأقصر على ضخ دماء جديدة وتطوير الأداء الإداري داخل المؤسسات الحيوية التابعة للمحافظة، ولاسيما المركز الدولي للمؤتمرات الذي يعد واجهة حضارية هامة لاستضافة الفعاليات الكبرى في مدينة الأقصر.

يذكر أن آخر منصب شغلته رضا كان نائب مدير فرع مكتبة مصر العامة بالأقصر .