مدرب الشناوي السابق يكشف سر تفوقه أمام جنوب إفريقيا: "حارس داهية"

كفر الشيخ – إسلام عمار:

أعرب علي عثمان، مدرب حراس مرمى نادي الحامول بمحافظة كفر الشيخ، والمدرب السابق لحارس مرمى منتخب مصر محمد الشناوي، عن سعادته الكبيرة بتألق الشناوي في مباراة المنتخب أمام جنوب إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا بالمغرب.

وقال عثمان لمصراوي: "توقعت تألق الشناوي لأنه حارس ذكي ويعي جيدًا واجباته، وقد رد على التنمر الإعلامي ضده داخل الملعب، وأسعد ملايين المصريين."

وأضاف أن الشناوي يتمتع بذكاء ودهاء كبيرين، ولا يلتفت للانتقادات، بل يثبت جدارته في كل مباراة، مؤكدًا أن الجماهير المصرية تعي تمامًا "رجولة الشناوي" في المباريات الكبرى، وأنه كان دومًا واثقًا من تألقه في المباريات المصيرية.

وكشف عثمان عن بدايات الشناوي في نادي الحامول، حيث التحق بأكاديمية النادي وهو في العاشرة من عمره، وكان يتميز باقتناص الفرص والإخلاص في التدريبات والمباريات، إضافة إلى تواضعه واحترامه الكبير لزملائه والمحيطين به.

واختتم مدرب الحراس نصائحه لحارسه السابق، مؤكدًا أهمية الثقة بالله أولًا، وبالذات والثقة بالنفس والتركيز في كل شوط من المباريات المقبلة لضمان التألق وتحقيق أهداف المنتخب في البطولة.