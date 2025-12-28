إعلان

مدرب الشناوي السابق يكشف سر تفوقه أمام جنوب إفريقيا: "حارس داهية"

كتب : إسلام عمار

03:15 م 28/12/2025

علي عثمان مدرب حراس مرمى نادي الحامول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كفر الشيخ – إسلام عمار:

أعرب علي عثمان، مدرب حراس مرمى نادي الحامول بمحافظة كفر الشيخ، والمدرب السابق لحارس مرمى منتخب مصر محمد الشناوي، عن سعادته الكبيرة بتألق الشناوي في مباراة المنتخب أمام جنوب إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا بالمغرب.

وقال عثمان لمصراوي: "توقعت تألق الشناوي لأنه حارس ذكي ويعي جيدًا واجباته، وقد رد على التنمر الإعلامي ضده داخل الملعب، وأسعد ملايين المصريين."

وأضاف أن الشناوي يتمتع بذكاء ودهاء كبيرين، ولا يلتفت للانتقادات، بل يثبت جدارته في كل مباراة، مؤكدًا أن الجماهير المصرية تعي تمامًا "رجولة الشناوي" في المباريات الكبرى، وأنه كان دومًا واثقًا من تألقه في المباريات المصيرية.

وكشف عثمان عن بدايات الشناوي في نادي الحامول، حيث التحق بأكاديمية النادي وهو في العاشرة من عمره، وكان يتميز باقتناص الفرص والإخلاص في التدريبات والمباريات، إضافة إلى تواضعه واحترامه الكبير لزملائه والمحيطين به.

واختتم مدرب الحراس نصائحه لحارسه السابق، مؤكدًا أهمية الثقة بالله أولًا، وبالذات والثقة بالنفس والتركيز في كل شوط من المباريات المقبلة لضمان التألق وتحقيق أهداف المنتخب في البطولة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة كفر الشيخ نادي الحامول علي عثمان جنوب إفريقيا منتخب مصر محمد الشناوي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة