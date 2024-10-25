سعر الريال السعودي ينخفض أمام الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع
كتبت- أمنية عاصم:
انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، ومتوقع زاد الطلب بين العملاء على شراء الريال السعودي خلال الفترة الراهنة، مع بدء موسم العمرة.
سعر الريال السعودي في أكبر 5 بنوك
البنك الأهلي: 12.90 جنيه للشراء، 12.96 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك مصر: 12.90 جنيه للشراء بتراجع قرشين، 12.95 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
بنك الإسكندرية: 12.91 جنيه للشراء بتراجع 4 قروش، 12.95 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.
البنك التجاري الدولي: 12.92 جنيه للشراء ، و12.96 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 12.90 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و12.95 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.
فيديو قد يعجبك: