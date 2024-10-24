زيادة في سعر الدولار بنهاية آخر تعاملات الأسبوع في 10 بنوك

كتبت- منال المصري:

ارتفع سعر الدولار بنحو 7 قروش بنهاية آخر تعاملات الأسبوع اليوم الخميس في 10 بنوك مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.71 جنيه للشراء، و48.81 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.67 جنيه للشراء، و48.77 جنيه للبيع بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.77 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و48.85 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.