الرئيسية أخبار مصراوى TV هل يقفز الذهب لمستويات قياسية؟.. هاني ميلاد يوضح الرؤية الواقعية كتب : مصراوي 06:00 م 08/06/2026 تابعنا على لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا أسعار الذهب هاني ميلاد سعر الذهب اليوم أخبار ذات صلة "الدهب ولا الفضة؟".. نصيحة مهمة من رئيس شعبة الذهب للمواطنين أخبار ذهب أم فضة أم عقار؟ .. رئيس شعبة الذهب يحسم الجدل أخبار هاني ميلاد: انخفاض أسعار الذهب تصحيح مؤقت.. والبيع أكبر غلطة أخبار رئيس شعبة الذهب: مكاسب الذهب تتجاوز العقار في الفترة من 2010 حتى الآن أخبار