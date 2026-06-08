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اللحظات الأولى لاستهداف مستوطنة إيتمار بصاروخ إيراني جنوب نابلس

كتب : مصراوي

02:12 م 08/06/2026

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إيران صاروخ إيراني استهداف إيتمار تصعيد عسكري

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