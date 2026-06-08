الرئيسية أخبار مصراوى TV اللحظات الأولى لاستهداف مستوطنة إيتمار بصاروخ إيراني جنوب نابلس كتب : مصراوي 02:12 م 08/06/2026 تابعنا على لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا إيران صاروخ إيراني استهداف إيتمار تصعيد عسكري أخبار ذات صلة ماذا قال ترامب عن هجمات إيران في الخليج؟ أخبار ترامب يوبخ نتنياهو في مكالمة هاتفية بسبب لبنان.. ما القصة؟ أخبار بناء ٥٠ مدخلاً سرياً.. إيران تعيد تأهيل مدن الصواريخ المخبأة تحت الأرض أخبار "يسقط النظام".. شعارات إيرانية تكتسح شوارع واشنطن في أكبر تظاهرة أمام الكونجرس أخبار