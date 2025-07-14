الرئيسية أخبار مصراوى TV "لا تعيدوا إنتاج الماضي".. أكرم ألفي يتحدث عن العلاقة بين مستقبل وطن والجبهة الوطنية 10:00 م الإثنين 14 يوليه 2025 اكرم ٤٤ تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا أكرم ألفي مستقبل وطن الانتخابات البرلمانية تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الخبر التالى: والدي بكى من الفرحة.. ندا الأولى على الدبلومات الفندقية: شايفة نفسي في التسويق السياحي والبرمجة