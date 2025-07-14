إعلان

"لا تعيدوا إنتاج الماضي".. أكرم ألفي يتحدث عن العلاقة بين مستقبل وطن والجبهة الوطنية

10:00 م الإثنين 14 يوليه 2025

اكرم ٤٤

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أكرم ألفي مستقبل وطن الانتخابات البرلمانية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
والدي بكى من الفرحة.. ندا الأولى على الدبلومات الفندقية: شايفة نفسي في التسويق السياحي والبرمجة

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الدكتور سعد الهلالي مع مجدي الجلاد.. فتنة الحجاب والخلع وعصمة المرأة.. ويرد على توفيق عكاشة