أجرت مستشفيات جامعة القاهرة أكثر من 1300 جراحة عاجلة، كما استقبلت 6757 حالة طوارئ خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وذكر تقرير تقرير تلقاه الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، من الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بشأن أداء مستشفيات الجامعة، خلال إجازة عيد الأضحى، أن أقسام الطوارئ بمتشفيات الجامعة استقبلت 6757 مترددًا خلال الفترة من 26 إلى 31 مايو 2026.

طوارئ مستشفيات جامعة القاهرة تجري 1302 جراحة عاجلة خلال العيد

ووفقا للتقرير أجرت مستشفيات جامعية 1302 عملية جراحية طارئة بمختلف المستشفيات، وشملت الخدمات التشخيصية 8287 تحليلًا طبيًا و3311 فحصًا بالأشعة بإجمالي 11598 خدمة تشخيصية.

وسجلت طوارئ المنيل الجامعي العدد الأكبر من الحالات بإجمالي 3830 حالة، تلتها مستشفيات الأطفال التخصصية أبو الريش الياباني والمنيرة بعدد 1867 حالة، فيما استقبلت طوارئ النساء والتوليد 389 حالة، والمركز القومي للسموم 366 حالة، ومستشفى قصر العيني التعليمي الجديد 289 حالة.

وأوضح الدكتور حسام صلاح مراد أن المستشفيات عملت وفق خطط تشغيلية دقيقة وبكامل طاقتها الاستيعابية، بما ضمن استمرارية الخدمات وسرعة التعامل مع الحالات الحرجة.

وأضاف أن المتابعة الميدانية والتنسيق المستمر بين مختلف المستشفيات أسهما في تحقيق الاستجابة السريعة للحالات الطارئة، وضمان استقرار المنظومة العلاجية طوال فترة الإجازة، مؤكدًا استمرار العمل بنفس الكفاءة خلال الايام العادية.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود الأطقم الطبية والتمريضية والعاملين بالمستشفيات، مؤكدًا أن المؤشرات المحققة تعكس كفاءة منظومة الرعاية الصحية، وقدرتها على تلبية احتياجات المواطنين خلال فترة الإجازة.

انتظام الأداء في 18 مستشفى ومركزًا تابعًا لطب قصر العيني

في الوقت ذاته تلقى الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة، التقرير الختامي الشامل حول مؤشرات الأداء وانتظام سير العمل داخل 18 مستشفى ومركزًا طبيًا تابعًا لمستشفيات قصر العيني جامعة القاهرة، وذلك في ختام عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث استمرت الجولات الرقابية والتفقدية المكثفة على مدار الأيام الأربعة للعيد للاطمئنان على الجاهزية القصوى للمنظومة العلاجية.

وأظهر التقرير الختامي بالتنسيق المباشر والمستمر مع الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي للمستشفيات، حالة من اليقظة التامة والانضباط الكامل في جميع القطاعات، حيث أجرى مديرو المستشفيات ونوابهم جولات ميدانية متواصلة ثبت من خلالها التزام الأطقم الطبية والتمريضية والطبية المساعدة والكوادر الإدارية بجداول النبطشيات المقررة، مع رصد كفاءة تشغيلية استثنائية لغرف العمليات التي عملت بكامل طاقتها الاستيعابية وبأعلى مستويات الجودة المعهودة خلال هذه الفترة الحرجة لاستقبال وإنقاذ كافة الحالات.

كما وثق التقرير المرور الدوري الشامل على منظومة الدفاع المدني بجميع المنشآت، والتأكد من تفعيل وتوافر كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية، إلى جانب فحص الصيدليات التابعة للمستشفيات التي شهدت توافرًا كاملًا لجميع أنواع الأدوية والمستلزمات الطبية دون تسجيل أي نواقص، فضلًا عن المخزون الاستراتيجي وأرصدة أكياس الدم ومشتقاته ببنك الدم الرئيسي والمراكز الفرعية بما يغطي كافة الاحتياجات الطارئة.

وفي ختام أيام العيد، وتتويجًا لهذه الجهود المستمرة، أجرت الأستاذة الدكتورة أماني أبو زيد، رئيس قسم الطوارئ، بمشاركة الأستاذة الدكتورة إيمان الأنصاري، نائب المدير التنفيذي للشؤون التدريب، ورفاقهما جولة تفقدية شاملة لأقسام المستشفى ومرافقها، للوقوف على استمرار تقديم الخدمة الطبية بنفس الكفاءة والروح العالية لآخر لحظة في العطلة الرسمية.

وتوازى ذلك مع تقديم دعم وإسناد طبي تشغيلي متميز من قِبل مستشفى المنيل القبلي لتعزيز القدرة الاستيعابية لمستشفى الطوارئ وضمان التعامل الفوري مع الحالات المتوافدة.

وشملت التقارير الختامية مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد الفرنساوي، حيث تفقد الدكتور ديفيد ظريف، نائب مدير المستشفى، القطاعات والوحدات المختلفة للتأكد من جاهزية أطقم الطوارئ والرعاية لتقديم الخدمات الفورية للمترددين بكفاءة عالية.

وعن مستشفيات الأطفال، قاد الأستاذ الدكتور شريف الأنوري، مدير مستشفى الأطفال بالمنيرة، مرورًا شاملًا على كافة الأقسام والوحدات العامة والتخصصية والرعايات والطوارئ والمعامل والأشعة، مؤكدًا عدم وجود أي نواقص في أدوية الأطفال مع تسجيل وجود مكثف لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

