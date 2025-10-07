آخر فرصة للتقدم للمعاهد العليا والمتوسطة لطلاب الثانوية دفعة 2023

تواصل وزارة التعليم العالي، فتح باب القبول الاستثنائي لطلاب دفعة 2023 من الحاصلين على الشهادات الثانوية المختلفة (العامة والفنية)، للتقديم بالمعاهد الخاصة العالية والمتوسطة للعام الجامعي 2025/2026، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وأكدت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أن آخر موعد وفرصة ممتدة حتى الخامسة مساء يوم السبت المقبل ١١ أكتوبر ٢٠٢٥، حيث خصصت وزارة التعليم العالي رابطًا لاستكمال إجراءات التقديم وفق التعليمات المعلنة.

وأوضح وزير التعليم العالي، الدكتور أيمن عاشور، أن ذلك يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إتاحة الفرص التعليمية أمام جميع الطلاب واستيعاب الراغبين في استكمال مسيرتهم الدراسية.

من جهته، وجه الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد، بالاستجابة لطلبات أولياء الأمور والطلاب الذين لم يتمكنوا من التقديم خلال الأعوام السابقة، حرصًا من الوزارة على دعم مستقبلهم التعليمي، وتأكيدًا لدورها في تيسير السبل لاستيعاب جميع الطلاب المستحقين للالتحاق بالتعليم العالي، من خلال فتح باب التقديم عبر الرابط المخصص لذلك.

