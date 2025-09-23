أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد عن فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهريّة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط: اضغط هنا







واقتصرت وزارة التعليم العالي القبول بالكليات الجامعية لطلاب الثانوية الأزهرية على الكليات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات لهذه الفئة تحديدًا في قراراته المنظِّمة، ولا يجوز ترشيحهم إلى كليات أخرى غير منصوص عليها.

واشترطت وزارة التعليم العالي، وللقبول بالمعاهد العالية الخاصة، ألا يقل المجموع في اللغتين الأجنبيتين عن 55% في المجموع الكلي للغات.

وأضافت أنه في حالة دراسة الطالب لغة أجنبية واحدة فقط، يُشترط الحصول على 55% على الأقل فيها، وذلك لضمان تأهيل الطلاب لمستوى الدراسة بهذه المعاهد.

