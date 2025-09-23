إعلان

55% حد أدنى.. شروط قبول طلاب الثانوية الأزهرية بمعاهد اللغات 2025

كتب- عمر صبري:

08:59 م 23/09/2025

تنسيق الجامعات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد عن فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهريّة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط: اضغط هنا


واقتصرت وزارة التعليم العالي القبول بالكليات الجامعية لطلاب الثانوية الأزهرية على الكليات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات لهذه الفئة تحديدًا في قراراته المنظِّمة، ولا يجوز ترشيحهم إلى كليات أخرى غير منصوص عليها.

واشترطت وزارة التعليم العالي، وللقبول بالمعاهد العالية الخاصة، ألا يقل المجموع في اللغتين الأجنبيتين عن 55% في المجموع الكلي للغات.

وأضافت أنه في حالة دراسة الطالب لغة أجنبية واحدة فقط، يُشترط الحصول على 55% على الأقل فيها، وذلك لضمان تأهيل الطلاب لمستوى الدراسة بهذه المعاهد.

اقرأ أيضاً:

انطلاق الدراسة اليوم في 12 محافظة

نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2025

تعليم القاهرة: الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال 2.6 مليون طالب مع بداية العام الدراسي الجديد

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التعليم العالي الثانوية الأزهرية الجامعات الحكومية التنسيق الإلكتروني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026