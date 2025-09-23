أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد عن فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهريّة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط:

اضغط هنا

ونشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شروط وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 2025، حرصًا على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. وقد حدَّد المجلس الأعلى للجامعات، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، الضوابط والقواعد المنظمة لقبول الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية لعام 2025، والتي يُعمل بها عند قبول وتوزيع الطلاب على الكليات والمعاهد.

وبشأن الحد الأدنى للقبول، أكدت وزارة التعليم العالي أنه لا يقل المجموع الاعتباري للطالب، بعد استبعاد درجات المواد غير المضافة إلى المجموع، عن 50%.

وأوضحت أن هذا يُعد شرطًا أساسيًا وملزمًا للتقدُّم للقبول، سواء بالكليات الجامعية المقررة لطلاب الثانوية الأزهرية أو بالمعاهد الخاصة، ولا يجوز النزول عن هذه النسبة تحت أي ظرف.